Польский вице-премьер-министр Петр Глиньски призвал к изъятию русской классической и современной культуры из общественного потребления после войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Чиновник уверен, что из-за ведения РФ войны против Украины ее культура должна столкнуться с препятствиями в популяризации.

"Для российского балеат сейчас не время, не говоря уже о хоре Александрова. Ныне не сезон для Чехова или даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из публичного пространства", – заявил Глиньски.

Он признал, что культурные достижения России значительны в сфере музыки и литературы. Однако контекст событий в Украине вынуждает изменить отношение к ней.