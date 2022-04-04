UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше требуют убрать культуру РФ из публичного пространства

Фото: Ансамбль Александрова (facebook.com/RedArmyChorus)
Автор: Антон Федорцив

Польский вице-премьер-министр Петр Глиньски призвал к изъятию русской классической и современной культуры из общественного потребления после войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Чиновник уверен, что из-за ведения РФ войны против Украины ее культура должна столкнуться с препятствиями в популяризации.

"Для российского балеат сейчас не время, не говоря уже о хоре Александрова. Ныне не сезон для Чехова или даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из публичного пространства", – заявил Глиньски.

Он признал, что культурные достижения России значительны в сфере музыки и литературы. Однако контекст событий в Украине вынуждает изменить отношение к ней.

К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаВойна России против Украины