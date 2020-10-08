UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Польша вводит масочный режим, Словакия ужесточает контроль на границе

Автор: РБК-Украина

Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Польше вводится тотальный масочный режим по всей стране. Новые карантинные ограничения вступают в силу с 10 октября.

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает wpolityce.pl.

По его словам, с 10 октября "желтая зона" будет расширена на всю страну. Это означает обязательный масочный режим в общественный местах.

"Сегодня у нас рекордный рост инфекций. В такой динамике удвоение количества новых заражений будет происходить каждые три дня. Мы хотим, чтобы это число выровнялось. Мы хотим применить ту же стратегию, что и несколько месяцев назад… Сегодня мы должны решительно и категорично противостоять второй волне, используя накопленный нами опыт и опыт других стран. Время больших жертв осталось позади", - отметил Моравецкий.

Самые читаемые новости

На ужесточение карантинных мер идет и Словакия. Как заявил словацкий премьер Игорь Матович, те, кто приезжает в страну из Чехии, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

"Чехия сейчас находится в гораздо худшем положении, чем мы. На столе лежит вопрос, нужно ли ужесточать пограничный режим. Лично я считаю, что это нужно ужесточить", - заявил он.

Напомним, ранее Польша ужесточила карантин в "красных" и "желтых" зонах.

А Словакия с октября ввела повторный режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества заражений COVID-19.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшаСловакиякарантин