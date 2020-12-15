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Полиция не подтвердила минирование метро в Киеве. Станции открыли

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители завершили проверку станций метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве. Информация о минировании не подтвердилась.

Об этом РБК-Украина сказали в полиции Киева.

Как отметили в полиции, станции столичного метрополитена вновь открыты на вход и выход.

Напомним, сегодня днем ​​в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Как писало РБК-Украина, длительное закрытие центральных станций метро привело к массовому скоплению людей на пересадочной станции - "Дворец Спорта".

Кроме того, сегодня в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.

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