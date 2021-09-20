Похолодание в Украине усилится: завтра ожидается до +6 днем

В частности, на севере страны температура воздуха днем составит +6 +10 градусов, а ночью опустится до +3 +6. В Черниговской и Сумской областях пройдут дожди.

На западе местами также значительно похолодает. Столбики термометра будут колебаться в пределах + 6 + 13 днем - прохладнее всего будет в городе Луцк, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В восточных областях температура воздуха составит +10 +17 днем, а ночью упадет до +5 +9 градусов. В Донецкой и Харьковской области дождливо.

На юге страны также местами осадки, температура будет достигать + 12 +18 днем, а ночью снизится до +6 + 12.

В центральной части без осадков, столбики термометра днем покажут +8 +11 градусов, а ночью упадут до +4 +7 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют дождь. Температура воздуха в столице составит днем +7 + 9 градусов, а ночью +4 +6.

Фото: синоптики прогнозируют усиление похолодания в Украине 21 сентября (meteo.gov.ua)