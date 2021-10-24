Похолодает до -6, но будет сухо: прогноз погоды на следующую неделю

Прогноз на 25 октября

В понедельник на всей территории страны будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем во всех областях будет колебаться от +7 до +11 градусов. Ночью термометры в западных, северных, Киевской, Винницкой и Житомирской областях покажут от 0 до -3 градусов, на остальной территории ночью от +1 до +5.

Прогноз на 26 октября

Вторник отметится существенным ночным похолоданием в восточных и Черновицкой областях. Там температура ночью опустится до -3...-7 градусов. На остальной территории страны, кроме Одесской области, ночная температура будет колебаться от 0 до -4 градусов.

Днем в западных, южных, центральных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 градусов. На востоке термометры днем покажут от + 6 до +10.

Прогноз на 27 октября

В среду синоптики прогнозируют в областях от +8 до +14 градусов днем. А вот ночью на востоке температура воздуха снова опустится от -3 до -7 градусов, в южных областях от -1 до +6, а на остальной территории от 0 до -4.

Прогноз на 28 октября

В четверг минусовую температуру прогнозируют лишь на востоке и местами в центре - там ночью будет от +1 до -3. На остальной территории ночью ожидается от 0 до +3, а в Одесской области до +7. Днем по Украине прогнозируют от +9 до +14.

Прогноз на 29 октября

Перед выходными минусовая температура отступит. Ночью по Украине температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +6, а днем синоптики ожидают от +9 до +16.