Погода в Украине ухудшается: снегопады и штормовой ветер

В Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В частности, за вчера в Одесской и Николаевской областях, где наихудшая ситуация с погодой, выпало до 20 см снега. Также там снегопады, метели порывистый ветер.

В западных областях утром начались осадки в виде снега, с высотой снежного покрова от 1-5 см.

Штормовые порывы ветра в этих областях образовывали на дорогах государственного значения снежные переметы высотой до метра и больше.

Напомним, в Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за осложнения погодных условий образовалась пробка из около ста грузовиков.

Из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенным пунктам и вовсе отсутствует проезд.

По прогнозу синоптиков УкрГидрометцентра, в большинстве областей Украины ожидается снежная погода. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -2 до +6, однако ночью ударят морозы.