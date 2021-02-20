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Погода в Украине изменится уже завтра: прогноз

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине завтра, 21 февраля, улучшиться. Ожидается солнечная погода, практически без осадков и до +8 днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, завтра на западе Украины ожидается до +8 градусов тепла днем и без осадков, ночью температура может местами опуститься до -8. В южных областях завтра до +5 днем и до -5 ночью. В центре страны в воскресенье ожидается до +4 днем, ночью же температура может опуститься до -7. На востоке от +2 днем до -9 ночью, местами возможен снег. На севере Украины также днем плюсовая температура - до +4, ночью температура опуститься до -8, местами снег.

В Киеве завтра без осадков, днем до +3. Ночью небольшой мороз до -2 и возможен снег.

Как писало РБК-Украина, в Украину идет потепление. В частности, в некоторых областях столбики термометров начали подниматься вверх еще вчера, 19 февраля.

Сегодня, 20 февраля, температура ночью местами может опуститься до -12 -19 градусов, а днем ​​ожидается от -4 до +5 градусов.

Также сообщалось, что с 22 февраля в Украине резко потеплеет, а уже 24-25 февраля ожидается еще одна волна сильного похолодания, до -20 градусов.

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