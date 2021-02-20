Погода в Украине изменится уже завтра: прогноз

Так, завтра на западе Украины ожидается до +8 градусов тепла днем и без осадков, ночью температура может местами опуститься до -8. В южных областях завтра до +5 днем и до -5 ночью. В центре страны в воскресенье ожидается до +4 днем, ночью же температура может опуститься до -7. На востоке от +2 днем до -9 ночью, местами возможен снег. На севере Украины также днем плюсовая температура - до +4, ночью температура опуститься до -8, местами снег.

В Киеве завтра без осадков, днем до +3. Ночью небольшой мороз до -2 и возможен снег.