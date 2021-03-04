На подходе жесткий локдаун. При каких условиях вся Украина станет "красной зоной"

Локдаун в Украине могут ввести уже в третий раз. В настоящее время в стране началась третья волна коронавирус.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.
"К сожалению, надо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине. Надо быть сознательными - началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - заявил он.
Сейчас Украина противостоит коронавирусу, посредством адаптивного карантина. Украина поделена на зоны, в соответствии с эпидситуацией в регионе.
Так, "красный уровень" с самыми жесткими ограничениями введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. Вместе с тем "красная зона" может быть расширена - "на подходе" Винницкая, Закарпатская и Тернопольская области.
"Это означает что на подходе может быть жесткий локдаун. Если большая часть областей будет в "красной зоне" - скорее всего придется возвращаться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила", - отметил Шмыгаль, добавив, что снова вводить ограничения ему не хотелось бы.
Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации во всем мире займет минимум два года, в течение которых будут действовать масочный режим, дистанция и мытье рук.
"Надо не тешить себя иллюзиями, что вакцина все спасет", - подчеркнул он.
"Вакцина - это свет в конце тоннеля, но это история двух лет. Мы постараемся эффективно управлять адаптивным карантином, но если мы видим, что более 65% коек в каждой области заняты - у нас не будет выхода, и мы будем идти так, как все европейские страны. Мы будем предупреждать заранее, мы не будем это внезапно делать", - пояснил Шмыгаль.