Пленник Кремля Шумков вернулся в Украину

Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину. Военнослужащий вооруженных сил Украины более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области, Россия.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска "Бачевск". Там его встретили родственники, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - сообщила Денисова.

Омбудсмен добавила, что Шумков был освобожден из колонии 23 декабря, однако его переместили в "центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".

Напомним, в конце августа 2017 года Александра Шумкова похитили сотрудники российской спецслужбы и вывезли его на территорию России. На момент похищения Шумков был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины

В начале декабря 2018 года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).