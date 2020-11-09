Pfizer заявил, что вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%

Вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов.

Об этом сказано в заявлении компании Pfizer.

Отмечается, что из 43,5 тысяч испытателей только 94 после ее использования заразились коронавирусом. Все добровольцы получили две дозы препарата. Через 28 дней после введения начинает действовать иммунитет против COVID-19.

Компании продолжают исследование вакцины по части безопасности, но предварительно опасений по ее использованию. Полностью собрать данные о безопасности препарата планируют к концу третьей недели ноября.

В конце месяца Pfizer и BioNTech планируют подать документы на одобрение вакцины американскими властями для экстренного использования в медицинских службах.

Известно, что мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине разрабатываются два кандидата на вакцину от коронавируса.