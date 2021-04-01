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Первая партия вакцины Covishield пригодна до 23 июня, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

Первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет пригодна еще несколько месяцев. Срок годности этой партии вакцины истекает 23 июня.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"23 июня (истекает срок годности - ред.). Мы обязательно используем это (первую партию вакцины - ред.) в ближайшее время", - сказал министр.

Кроме того, глава Минздрава заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу. Однако вторую прививку могут сделать вакциной AstraZeneca не только индийского производства.

"Сейчас ходят фейки, что если первая доза была сделана Covishield, то и вторая должна быть сделана ею. Мы говорим о вакцинации вакциной Astrazeneca. Все люди получат вторую дозу, но это может быть европейская, южнокорейская или индийская Astrazeneca. Это одна и та же вакцина", - пояснил Степанов.

Напомним, в апреле-мае Минздрав рассчитывает получить еще около 5 млн доз вакцин от коронавируса.

Как известно, первую партию вакцины от коронавируса Covishield привезли в Украину 23 февраля 2021 года. Украина получила 500 тысяч доз вакцины, произведенной на мощностях индийского завода Serum Institute.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановВакцина от коронавируса
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