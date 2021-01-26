Передача пленных с ОРДЛО: до сих пор неизвестно, когда и сколько

Украинской стороне до сих пор неизвестно, на какую дату запланирована передача нескольких пленных с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Также неизвестно, скольких человек передадут Украине.

Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, оккупационная власть не отказалась от односторонней передаче нескольких человек, которые удерживаются в местных тюрьмах. Однако точная дата их передачи до сих пор неизвестна.

"Мною установлено, что в отношении некоторых лиц среди тех, кого планируют передать, еще до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут - неизвестно", - отметила Денисова.

По словам родителей и близких, заявленные люди ни разу не выходили на связь и их место пребывания неизвестно. Отметим, ранее шла речь о возможной передаче 9 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что представители оккупационной власти будут передавать этих людей через территорию России и Беларуси.

Также стало известно, что спецслужбы будут проверять людей, которых передадут Украине.