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Перед очередными протестами в Минске стягивают спецтехнику

Автор: РБК-Украина

На 6 декабря объявлена очередная акция протеста в Минске, силовики уже стягивают специальную технику. С самого утра по дорогам Минска едут автозаки, броневики и водометы.

Об этом сообщает местное издание Onliner.

Сообщается, что колонна бронемашин проследовала по проспекту Независимости в Уручье, где ее приветствовала группа поддержки с красно-зелеными флагами. Также спецтехнику видели на Партизанском проспекте.

Издание отмечает, что характерные бусы и автобусы для перевозки личного состава милиции занимают свои позиции в различных районах города.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, поскольку ему не хватает для этого легитимности.

А лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период. По ее словам, режим Лукашенко разваливается и скоро люди из системы окажутся в ситуации, когда выгоднее сесть за стол переговоров.

"Мы работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - сказала она.

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