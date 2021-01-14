Пандемия COVID будет взята под контроль до конца 2021, - Институт Коха

Глобальная пандемия COVID будет взята под контроль до конца 2021 года. Однако для этого необходимо соблюдать противоэпидемические меры для снижения числа инфицированных.

Об этом на пресс-конференции заявил Лотар Вилер, глава немецкого Института Роберта Коха, передает Suddeutsche Zeitung.

"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но в настоящее время мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных", - отметил Вилер.

Он также обратился к населению Германию с призывом защитить себя от COVID.

"Вы не можете говорить, что меры не работают, если вы их не соблюдаете. Это как зонтик, который не открываешь, когда идет дождь", - добавил Вилер.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого.

Также сообщалось, что эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения COVID-19. До того, как они начнут работу, их поместят на двухнедельный карантин. После группа ВОЗ будет опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов в Ухане, откуда, как предполагается, произошел коронавирус.