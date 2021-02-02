Ответственность за перегруженный транспорт могут усилить: размеры штрафов

Ответственность за перегруженный транспорт в Украине могут усилить. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3742.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 308 нардепов.

Этот закон законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля.

Документ расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля. Ведомству хотят предоставить право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Проект закона устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Размеры штрафов

Грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз будет ожидать штраф в размере 34 тыс. гривен.

Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки будут наказывать такими штрафами:

до 2% включительно в размере 1700 гривен;

от 2% до 5% в размере 5100 грн;

от 5% до 10% в размере 8500 грн;

от 10% до 20% в размере 17 тысяч грн;

от 20% до 30% в размере 34 тысяч грн;

более 30% в размере 51 тысячи грн.

Также за отказ от прохождения ГВК будет угрожать 51 тысяча гривен штрафа.

Кроме того, будут наказывать должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автотранспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач. Размер штрафа будет составлять 51 тысячу гривен.

Напомним, в Украине планируют штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля. Нардепы в середине сентября 2020 года приняли за основу соответствующий законопроект №3743.

Как писало РБК-Украина, в августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.