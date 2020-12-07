Отток медиков из Украины может значительно активизироваться, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения предупредили, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, отток медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться и из-за низких зарплат в нашей стране.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.

Напомним, ранее Нацслужба здоровья сообщала, что в Украине с апреля уволились пять тысяч врачей специализированного звена. А новых врачей зарегистрировано более тысячи.

В НСЗУ отмечали, что трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности.

За апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи и для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.

Как писало РБК-Украина, в начале октября Кабинет министров Украины инициировал увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам. Кроме того, главам ОГА планировали вынести выговоры.