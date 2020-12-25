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На окраинах Крыма заметили колонну военной техники РФ

Автор: Даша Харченко

В северной части оккупированного Крыма заметили колонну военной техники из России. Ее заметили в районе села Ишунь в направлении Красноперекопска.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В составе колонны было около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей различного назначения. Часть грузовиков буксировали артиллерийское оружие.

Немного позже после прохождения колонны в ту же сторону проследовало два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.

Напомним, в оккупированном Крыму вынесли два новых приговора и завели еще три уголовных дела за так называемое уклонение от службы в рядах Вооруженных сил РФ. Всего в Крыму было зафиксировано 147 уголовных дел за уклонение от службы.

РБК-Украина писало, что Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму. Около 100 граждан Украины незаконно удерживают на территории полуострова по политически мотивированным обвинениям.

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