Очередное похолодание идет в Украину. До конца недели будет резкий "минус"

В Украине снова похолодает с 5 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады и падение температуры воздуха до -21.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на 4 февраля

Завтра в Украине будет "плюсовая" температура, но во всех областях будут дожди со снегом. На западе страны днем будет +2+9, а ночью +2+4. В северных и центральных областях днем будет +2+4, а ночью 0+2.

На востоке и в южных регионах температура воздуха днем составит +4+10, а ночью +2+4.

Прогноз на 5 февраля

В пятницу в Украине будет солнечно, но значительно похолодает. На западе страны днем будет +4-4, а ночью -1-8. На севере ночью похолодает до -11. В центральных и восточных областях днем будет -1-4, а ночью -1-7.

На юге страны будет теплее. Днем прогнозируют +2+5, а ночью -1+2.

Прогноз на 6 февраля

В субботу будут снегопады в южных и частично западных областях. Температура воздуха на западе составит -2-6, а ночью -3-9. В северных областях днем будет -2-10, а ночью -11-16. На востоке страны днем будет -2-6, а ночью -5-13.

На юге страны передают снег, температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -1-7.

Прогноз на 7 февраля

В центральных и западных областях в воскресенье будут снегопады. На севере температура воздуха днем составит -9-13, а ночью -16-21. На востоке днем будет -4-8, а ночью -10-15. В южных областях температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -1-7.

В западных областях прогнозируют похолодание от -1 до -8. Хотя в Закарпатской области днем будет +8+10.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет довольно теплой, но уже после 6 февраля ожидается сильное похолодание и местами температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза.

Уже завтра в Украине ожидается сильный штормовой ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.