Нынешние темпы вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, - Bloomberg

Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят миру вернуться к нормальной жизни не раньше чем через 7 лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.
Об этом сообщает Bloomberg.
В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки.
"При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", - сообщает издание.
При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.
Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.
Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов COVID-19.
Напомним, ранее в Европейском союзе заявили, что вакцинация от COVID пока считается недостаточно надежным параметром для свободных поездок в страны ЕС.