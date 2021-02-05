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Нынешние темпы вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет, - Bloomberg

Автор: Игорь Литвиненко

Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят миру вернуться к нормальной жизни не раньше чем через 7 лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.

Об этом сообщает Bloomberg.

В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки.

"При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", - сообщает издание.

При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов COVID-19.

Напомним, ранее в Европейском союзе заявили, что вакцинация от COVID пока считается недостаточно надежным параметром для свободных поездок в страны ЕС.

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