Январский локдаун: мнения украинцев разделились почти поровну

Решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% украинцев. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 46% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в середине января.

Как отмечают социологи, поддержка локдауна среди населения снизилась (в декабре поддерживали 56%).

По данным опроса, только 40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре - 52%), противоположного мнения придерживаются 55% респондентов. Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы старшие, женщины и те, кто боится заболеть.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236 ввел новые ограничения в связи с острой респираторной инфекцией SARS-CoV-2. Этим же постановлением водятся дополнительные карантинные мероприятия с 8 до 24 января 2021 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в декабре более половины украинцев (56%) поддерживали решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступали против 41% респондентов.