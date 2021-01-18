В НСЗУ рассказали, во сколько обходится лечение госпитализированного с COVID-19

На сегодня за лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья Украины выплатила 11,4 млрд гривен. В среднем на одного пациента выходит по 45 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что НСЗУ в целом выплатила более 19 млрд гривен медицинским учреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.

"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, в течение 2020 года составила 19,6%", - информирует НСЗУ.

В декабре по сравнению с ноябрем количество госпитализированных с COVID-19 уменьшилось на 3 тысячи. Так, в декабре госпитализированы 60 тысяч пациентов. Количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода, в декабре выросло на 4 тысячи по сравнению с ноябрем. Их общее количество составило почти 50 тысяч. Это 69% от всех пролеченных пациентов в декабре.

Выросло в декабре и число пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ - с более пяти до более шести тысяч человек.

Сказано, что больше всего пациентов с коронавирусом в декабре госпитализировали в Киеве - более 6 тысяч, а также в Одесской области - 4139 человек, Днепропетровской - 3869 человек, Харьковской - 3617 человек.

Напомним, в Украине уменьшилось число госпитализаций с COVID-19. Количество госпитализированных пациентов на прошлой неделе составило 13 555 человек.

Как писало РБК-Украина, правительство не планирует продолжать жесткие ограничения. При этом, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в дальнейшем прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.