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Новое похолодание идет в Украину: синоптик назвал дату

Автор: Анастасия Рокитна

Потепление в Украине будет продолжаться до 26 января. Потом в западных областях начнутся снегопады и метели.

Об этом глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил в эфире "Украина 24".

По его словам, до 26 января в Украине будет тепло, в некоторых регионах до +11 днем, и ночью будет "плюсовая" температура.

"Осложнение погодных условий 25-26 января будет в западных областях", - предупредил Кульбида.

Там будет интенсивный снегопад, метели и сильный ветер, объяснил глава Укргидрометцентра. Впрочем, это обойдет другие регионы.

На сайте Укргидрометцентра предупреждают, что на эти выходные будут дожди в западных областях. В воскресенье почти всю страну накроет ливень. В Херсонской области потеплеет до +11.

Отметим, что улучшилась погода в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5.

Однако, в восточных областях остаются сильные морозы, сегодня утром было -30.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали снег в четырех областях. На западе страны, в частности в Черновицкой области, потеплеет до +8.

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Новости Украины похолоданиеГидрометцентр