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Новое похолодание идет в Украину: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет новое похолодание с 8 октября. Температура воздуха в восточных и северных областях опустится до -1.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Новое похолодание придет в Украину с 8 октября. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.

На западе страны днем ожидается +11+16, а ночью +3+5.

На севере днем будет +10+12, а ночью -1+1.

В центре днем будет +11+13, а ночью +2+5.

На востоке днем будет +11+13, а ночью -1+5.

На юге днем ожидается +12+15, а ночью +5+8.

На следующий день, 9 октября, ночью температура воздуха поднимется, но днем будет около +11.

Однако, 10 октября температура воздуха опустится до +9 днем, а ночью до -1.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение и заморозки на завтра.

Отметим, сегодня заморозки прогнозируют не во всех областях Украины.

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