Новое похолодание идет в Украину: названа дата

Новое похолодание придет в Украину с 8 октября. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится.

На западе страны днем ожидается +11+16, а ночью +3+5.

На севере днем будет +10+12, а ночью -1+1.

В центре днем будет +11+13, а ночью +2+5.

На востоке днем будет +11+13, а ночью -1+5.

На юге днем ожидается +12+15, а ночью +5+8.

На следующий день, 9 октября, ночью температура воздуха поднимется, но днем будет около +11.

Однако, 10 октября температура воздуха опустится до +9 днем, а ночью до -1.