Новое похолодание идет в Украину: названа дата

Синоптики прогнозируют, что в среду будут снегопады в восьми областях: Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской.

На востоке будет облачно, днем температура воздуха составит -4-9, а ночью -11-19. В центральных и южных областях днем будет -1-7, а ночью -1-13. В северных областях значительно похолодает, днем будет -1-6, а ночью -11-17.

На западе будет тепло, там будет "плюсовая температура" и переменная облачность. Днем -1+14, а ночью -2+4.

Однако, уже с 25 февраля в стране потеплеет.