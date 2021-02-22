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Новое похолодание идет в Украину: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет новое похолодание в восточные и северные регионы. Ночью температура воздуха опустится до -19.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что в среду будут снегопады в восьми областях: Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской.

На востоке будет облачно, днем температура воздуха составит -4-9, а ночью -11-19. В центральных и южных областях днем будет -1-7, а ночью -1-13. В северных областях значительно похолодает, днем будет -1-6, а ночью -11-17.

На западе будет тепло, там будет "плюсовая температура" и переменная облачность. Днем -1+14, а ночью -2+4.

Однако, уже с 25 февраля в стране потеплеет.

Напомним, сегодня в Украину пришло резкое потепление. Тепло во всех областях, но на востоке идет снег. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

РБК-Украина писало, что потепление продержится минимум до среды, 24 февраля.

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