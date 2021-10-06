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Нобелевская премия 2021 года по химии: названы имена лауреатов

Автор: Анастасия Рокитна

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии 2021 года по химии. Их объявил Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию по химии получили Бенджамин Лист и Дэвид В. Макмиллан.

Они получили премию "за развитие асимметричного органокатализа".

В прошлом году обладателями премии стали исследователи из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Впервые в истории премию по химии получили две женщины. Как уточняется в решении комитета, награда была присуждена "за развитие метода редактирования генома".

Напомним, вчера в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии 2021 года по физике.

Кроме того, объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине.

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Нобелевская премия