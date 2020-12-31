Названо условие поставки вакцины Sinovac: эффективность не менее 70%

Украина может получить вакцину от COVID китайской компании Sinovac Biotech, если ее эффективность будет не менее 70%. В таком случае поставки начнутся в течение 30 дней после того, как вакцина получит разрешение на применение.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Sinovac завершает третью фазу клинических исследований, которая проходит в Бразилии. Ожидается, что окончательные результаты станут известны 7 января.

"У нас в контракте предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%", - добавил Степанов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что известно на сегодня о вакцине Sinovac. Ожидается, что Украина закупит почти 2 млн доз вакцины, которые обойдутся стране почти в 1 млрд гривен. При этом вакцинация будет бесплатной.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать украинской стороне 1,5 млн доз вакцины против коронавируса. Сейчас ведутся соответствующие переговоры. Также 8 млн доз ожидается в рамках глобального механизма COVAX, который обеспечивает вакциной бедные страны.