Не только Навальный: журналисты заявили о других жертвах отравителей оппозиционера

Группа сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которая следила за российским оппозиционером Алексеем Навальным и предположительно организовала его отравление, отравила еще нескольких человек. В частности, речь идет об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.

Об этом говорится в расследовании групп Bellingcat и The Insider, проведенном совместно с немецким еженедельником Der Spiegel.

"В команде работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, известная среди прочего преследованием политических активистов", - говорится в расследовании.

Согласно ему, потерпевшими от действий ФСБ могут оказаться не только активисты и журналисты, но и "вполне системные фигуры, выступающие на пропагандистских телешоу и критикующие Навального".

Первая жертва

Активист и журналист из Нальчика Тимур Куашев активно занимался политической деятельностью. В 2012 году он вступил в партию "Яблоко", организовывал протестные митинги, в том числе и в Москве, выступал против радикализма, экстремизма, полицейского произвола. Его неоднократно задерживали и, по его собственным словам, угрожали расправой.

Тело активиста нашли летом 2014 года в получасе езды от Нальчика. Он активно занимался политической деятельностью.

Следователи по делу однако заявили, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность.

Расследователи установили, что в день смерти Куашева в окрестностях Нальчика находились сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Осипов и Константин Кудрявцев, которых Bellingcat связывает с отравлением Навального.

Вторая жертва

Известный в Дагестане активист Руслан Магомедрагимов 24 марта 2015 года был найден мертвым в Каспийске. Он боролся за права местных жителей, поддержал экологические инициативы, а также состоял в движении "Садвал", одной из целей которого было "создание национальной государственности для лезгинского народа".

По словам друга Магомедрагимова, из машины пропали видеорегистратор, а также два из трех телефонов, которые он всегда носил с собой. Следователи, прибывшие на место преступления, обнаружили в машине свежие отпечатки обуви другого человека.

Следствие заявило, что активист умер от сердечного приступа. Патологоанатом, который проводил вскрытие тела, эту версию оспорил, отметив, что у Магомедрагимова было здоровое сердце и что смерть по всей видимости наступила в результате асфиксии (удушья).

Родственники Руслана утверждали, что, когда они получили его тело для захоронения, заметили на шее две точки, напоминающие следы иглы шприца.

Как и в случае с Тимуром Куашевым, накануне и в сам день смерти Магомедрагимова недалеко от Руслана находились предполагаемые сотрудники Института криминалистики ФСБ. Иван Осипов дважды посещал Махачкалу в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев ездил в столицу Дагестана за две недели до смерти Магомедрагимова.

Третья жертва

Политик Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва 16 ноября 2019 года. Он помогал региональным активистам бороться с коррупцией и бездействием властей.

О последних минутах жизни Исаева известно со слов его тогдашней помощницы и подруги Алины Жестовской. По ее словам, Никита Исаев проснулся около часа ночи и пошел в туалет. Он долго отсутствовал, а когда вернулся, то держался за живот, как будто его кто-то ударил. Последние слова, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".

Тело Исаева доставили в Москву, лабораторный анализ не показал следов токсинов в его крови, причиной смерти назвали сердечный приступ. Еще до того, как пришли результаты, его кремировали. Мало кто из его последователей и сочувствующих поверил этому объяснению.

Анализ поездок сотрудников Института криминалистики ФСБ показал, что две поездки Исаева совпадают с перемещениями Алексея Александрова в 2019 году. Журналистам удалось установить еще пять возможных оперативников ФСБ, тесно связанных с уже известными людьми, возможно работающими в Институте криминалистики ФСБ. Оказалось, что эти люди сопровождали Исаева в течение почти года до его смерти.

Судя по анализу, проведенному Bellingcat, оперативники ФСБ сопровождали Исаева по меньшей мере в семи из 13 совершенных политиком поездках. Причины, по которым Исаев мог попасть под столь пристальное внимание спецслужб до конца не ясны.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он находился около пяти месяцев из-за отравления. В причастности к отравлению оппозиционера подозревают российские спецслужбы.