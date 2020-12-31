Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь полиция и Национальная гвардия перейдут на усиленный режим. Они будут обеспечивать порядок на массовых мероприятиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что в ночь с 31 декабря на 1 января на территории Украины пройдут 456 массовых мероприятий. Для обеспечения публичной безопасности и порядка привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагировать на заявления и сообщения граждан", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве накануне Нового года обновлен температурный рекорд. В частности, ночь на среду, 30 декабря, оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений - температура не опускалась ниже 4,5 градусов тепла.

РБК-Украина писало, как украинцы будут встречать Новый год в условиях пандемии.