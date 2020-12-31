НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций. Ранее доступ к е-декларациям был ограничен из-за модернизации.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.
"Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК - пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", - добавили в агентстве.
В рамках модернизации были сделаны следующие обновления:
Более подробную информацию об обновления представят на следующей неделе.
Напомним, 29 декабря в Украине частично ограничили доступ к реестру е-деклараций.
Также РБК-Украина писало, что в Украине разблокировали работу НАПК и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях.