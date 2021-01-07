Мутировавший штамм коронавируса может стать основным в Европе, - ВОЗ

Мутировавший вариант коронавируса может заменить другие в Европе и части Азии. Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает Economic Times.

Как отметил Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.

Он назвал текущую ситуацию "переломным моментом в ходе пандемии", поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего COVID-19.

По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией, вызванной недавно обнаруженным вариантом коронавируса. Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией "сработают, если мы все будем участвовать", сказал Клюге.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе Россию и несколько стран Центральной Азии.

Напомним, новый "британский" коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.

Отметим, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре. Активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. В связи с этим многие страны стали закрывать границы с Великобританией. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.