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Морозы до -18 идут в Украину: синоптики назвали дату

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине уже на следующей неделе резко похолодает. Синоптики прогнозируют морозы до -18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Настоящие зимние морозы начнутся в Украине уже со среды, 22 декабря. Ночью по всей территории страны ожидается от -10 до -18 градусов. Днем термометры в северных и восточных областях покажут -9...-13 градусов мороза.

Такая морозная погода будет держаться до пятницы, 24 декабря. Как прогнозируют синоптики, перед выходными морозы от -9 до -16 градусов удержатся лишь на востоке и только ночью. На остальной территории страны в пятницу ожидают до -4 днем и до -9 ночью, а на юге даже прогнозируют плюсовые показатели.

Фото: прогноз погоды на 22-24 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, ночью и завтра утром в Украине прогнозируют гололедицу на дорогах.

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ПогодаГидрометцентр