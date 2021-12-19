Морозы до -18 идут в Украину: синоптики назвали дату

Настоящие зимние морозы начнутся в Украине уже со среды, 22 декабря. Ночью по всей территории страны ожидается от -10 до -18 градусов. Днем термометры в северных и восточных областях покажут -9...-13 градусов мороза.

Такая морозная погода будет держаться до пятницы, 24 декабря. Как прогнозируют синоптики, перед выходными морозы от -9 до -16 градусов удержатся лишь на востоке и только ночью. На остальной территории страны в пятницу ожидают до -4 днем и до -9 ночью, а на юге даже прогнозируют плюсовые показатели.

Фото: прогноз погоды на 22-24 декабря (meteo.gov.ua)