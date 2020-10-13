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Мокрый снег и штормовой ветер: прогноз погоды до 16 октября

Новина українською → Одесская область, Вторник 13 октября 2020 12:05
Мокрый снег и штормовой ветер: прогноз погоды до 16 октября Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине с 14 октября ухудшится, прогнозируют мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха опустится до +6.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в Одесской области будут дожди с грозами и порывами ветра 15-20 м/с. Кроме того, в горах будет мокрый снег.

Завтра днем в Карпатах дожди. Уже 16 октября погода немного улучшится: в большинстве областей, кроме южных, небольшие дожди.

Температура в западной части, в четверг и пятницу также в северных областях, ночью +4+10, днем +10+16, на остальной территории ночью +8+14, днем +17+23; на высокогорье Карпат ночью и днем 0+6 тепла.

Напомним, сегодня в Украине резко ухудшилась погода, синоптики прогнозируют штормовой ветер и ливень в большинстве регионов.

Дожди в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре.

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