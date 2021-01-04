Кто мог заказать убийство Шеремета: что известно

Спецслужбы Беларуси могут быть причастны к убийству Павла Шеремета. В сети обнародовали аудиозапись прослушки, на которой якобы глава КГБ с собеседниками обсуждают варианты покушения на жизнь украинского журналиста. В Нацполиции также подтвердили получение данных о возможных заказчиках преступления. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Убийство Шеремета обсуждали в КГБ Беларуси

4 января в широкий доступ попала аудиозапись совещания главы КГБ Беларуси (на тот момент) Вадима Зайцева с двумя сотрудниками спецотряда "Альфа", которое состоялось 11 апреля 2012 года.

На записи речь идет о подготовке операции по устранению бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко. В частности, упоминаются имена находившихся в Германии бывшего директора белорусской тюрьмы Олега Алкаева, экс-полковника Владимира Бородача и бывшего начальника управления МВД по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина.

Также говорят об убийстве журналиста Павла Шеремета, который в то время проживал на территории России.

Данное аудио и ряд документов передал властям ЕС бывший служащий белорусского спецназа, общественный активист Игорь Макар.

Содержание аудио и документов КГБ

Как следует из 24-х минутного отрывка, собеседниками руководителя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева (2008-2012) были двое работников секретного 7 отдела контртеррористического подразделения КГБ "Альфа".

Они обсуждают цели для ликвидации за пределами Беларуси и возможные способы убийства политических конкурентов режима Лукашенко.

Так человек с голосом, вероятно принадлежащим Зайцеву, говорит, что "президент ждет этих четких мероприятий", а методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными - стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи".

Кроме того, он упоминает в беседе о специальном счете на 1,5 миллиона долларов, которые якобы выделил Лукашенко для реализации данных целей.

Во время разговора также обсуждают варианты убийства Павла Шеремета. В частности, говорят об отравлении токсическими веществами и организации взрыва. "Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу... ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, это не так воздействует на сознание людей", - говорится в записи.

В общий доступ также попали документы оперативной разработки белорусского КГБ по делу Шеремета: справка о месте жительства журналиста и его родных, контактные данные, информация о его автомобиле и передвижениях.

Эксперт подтвердил подлинность записи

Аудиофайл с записью разговора сотрудников КГБ Беларуси изучил эксперт-криминалист Университета Колорадо Каталин Григорас. Как сообщает издание EUObserver, на пленке не было обнаружено очевидных следов манипуляций.

При этом Григорас отметил, что файл редактировали как минимум один раз. Вероятно это сделали для того, чтобы удалить цифровую подпись, поскольку с ее помощью можно было бы идентифицировать источник, который установил прослушку в кабинете главы КГБ.

Нацполиция получила новые данные об организаторах убийства

В Национальной полиции заявили, что еще в декабре 2020 года в распоряжении ведомства оказалась информация о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.

Аудиозапись и документы, фрагменты которых на данный момент опубликованы в сети, были получены с помощью Службы внешней разведки и представляют важность для расследования по делу о взрыве автомобиля журналиста 4 года назад и для установления организаторов покушения.

Назначены дополнительные следственные мероприятия

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что получили разрешение на расследование в одной из стран Европы по факту полученных данных о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. Распорядителя предоставленных материалов пригласят для проведения следственных действий.

В ведомстве также напомнили, что дело об исполнителях убийства передано в суд, а отдельное уголовное производство касательно организаторов взрыва находится на стадии расследования.

Что известно об убийстве и расследовании дела Шеремета

Павел Шеремет - журналист белорусского происхождения. Был известен как противник режима Александра Лукашенко. Работал на белорусском телевидении. В 1997 году был осужден в Беларуси по обвинению в незаконной журналистской деятельности, получении денег от зарубежных спецслужб.

Шеремет провел в тюрьме несколько месяцев, после чего был депортирован в Россию. Был корреспондентом и ведущим на ТВ. С 2012 года Павел Шеремет начал работать в Украине в издании "Украинская правда", на каналах "ТВі", "24", радио "Вести".

Утром 20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва. Взрывное устройство подложили под автомобиль журналиста. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ночью накануне покушения мужчина и женщина установили взрывчатку под днище транспортного средства. Подрыв осуществил третий человек, который следил за передвижением Шеремета из дома неподалеку.

В декабре 2019 года правоохранители задержали трех подозреваемых в причастности к убийству (кардиохирурга Юлию Кузьменко, музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь).

Судебное разбирательство в отношении возможных исполнителей преступления продолжается с 25 августа 2020 года.