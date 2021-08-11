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Moderna все еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине, - источник

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 13:26
Moderna все еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине, - источник Фото: Moderna не подалась на регистрацию вакцины в Украине (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Эту вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Минздраве.

Собеседник издания отметил, что, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.

"Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине", - сообщил источник.

Напомним, согласно распределению Минздрава, вакцина Moderna пока используется только для первой прививки. Дозы для второго укола должны поступить в медучреждения после 16 августа.

Ранее сообщалось, что американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%.

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