Moderna все еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине, - источник

Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Эту вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Минздраве.

Собеседник издания отметил, что, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.

"Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине", - сообщил источник.