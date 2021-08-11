Moderna все ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні, - джерело
Компанія Moderna ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні. Цю вакцину завезли в Україну як гуманітарну допомогу від США по COVAX.
Про це повідомило джерело РБК-Україна в МОЗ.
Співрозмовник видання зазначив, що, за законом, засоби, завезені як гуманітарна допомога, можна і не реєструвати.
"МОЗ самостійно не реєструє препарати. Поки Moderna не подавала заявку для реєстрації своєї вакцини в Україні", - повідомило джерело.
Нагадаємо, згідно з розподілом МОЗ вакцина Moderna поки використовується тільки для першого щеплення. Дози для другого уколу повинні надійти в медустанови після 16 серпня.
Раніше повідомлялось, що американські фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу. Вакцина від Pfizer подорожчала на 25%, а препарат від Moderna зріс у ціні приблизно на 10%.