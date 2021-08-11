Moderna все ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні, - джерело

Компанія Moderna ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні. Цю вакцину завезли в Україну як гуманітарну допомогу від США по COVAX.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в МОЗ.

Співрозмовник видання зазначив, що, за законом, засоби, завезені як гуманітарна допомога, можна і не реєструвати.

"МОЗ самостійно не реєструє препарати. Поки Moderna не подавала заявку для реєстрації своєї вакцини в Україні", - повідомило джерело.