ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Moderna все ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні, - джерело

Новость на русском →
Київ, Середа 11 серпня 2021 13:26
Moderna все ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні, - джерело Фото: Moderna не подалася на реєстрацію вакцини в Україні (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Компанія Moderna ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні. Цю вакцину завезли в Україну як гуманітарну допомогу від США по COVAX.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в МОЗ.

Співрозмовник видання зазначив, що, за законом, засоби, завезені як гуманітарна допомога, можна і не реєструвати.

"МОЗ самостійно не реєструє препарати. Поки Moderna не подавала заявку для реєстрації своєї вакцини в Україні", - повідомило джерело.

Нагадаємо, згідно з розподілом МОЗ вакцина Moderna поки використовується тільки для першого щеплення. Дози для другого уколу повинні надійти в медустанови після 16 серпня.

Раніше повідомлялось, що американські фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу. Вакцина від Pfizer подорожчала на 25%, а препарат від Moderna зріс у ціні приблизно на 10%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Сполучені Штати Америки Україна Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну