Мировой океан в прошлом году поглотил рекордное количество тепла: в чем опасность

В 2020 году Мировой океан установил рекорд по количеству поглощенного тепла. Климатологи выяснили, что в течение года воды Мирового океана поглотили 230 зеттаджоулей энергии.

Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Как рассказал один из авторов работы, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн, воды Мирового океана поглощают более 90% излишков тепла, связанных с глобальным потеплением. Больше всего тепла воды океана получали вблизи мегаполисов.

Анализ показал, за все время наблюдений, накопленная в водах Мирового океана тепловая энергия увеличилась на 380 зеттаджоулей - этого хватит, чтобы вскипятить 30 млрд полуторалитровых чайников.

Климатологи уверены, что вид планеты радикально изменится, если температура продолжит увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные компьютерных моделей, климатических спутников, метеорологических станций и океанических буйков.

Повышение температуры воды и ее тепловое расширение привело к тому, что уровень Мирового океана вырос на 0,5 сантиметра. В своей работе ученые отмечают, что с учетом того, что воды реагируют на глобальное потепление с задержкой, то в ближайшие годы этот показатель может резко увеличиться.

Напомним, в декабре 2020 года генеральный секретарь ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире.