В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев

Национальная служба здоровья назвала перечень стоматологических услуг, которые с этого года должны быть бесплатными для украинцев. Он прописан в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий.
Нацслужба обращает внимание, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, так бесплатными будут самые необходимые, по их мнению, услуги.
Бесплатный пакет покрывать:
Отметим, ургентная стоматология - это снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни.
В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностировали:
При этом протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги бесплатными не будут.
Напомним, ранее в Национальной службе здоровья рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.