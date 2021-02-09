UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев

Автор: РБК-Украина

Национальная служба здоровья назвала перечень стоматологических услуг, которые с этого года должны быть бесплатными для украинцев. Он прописан в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Популярные новости
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
Европа не откроет границы для людей без вакцинирования, - Зеленский 08 февраля 2021
Сильный снег, морозы и лавинная опасность: в Украину пришла непогода 07 февраля 2021
В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: что будет 08 февраля 2021
Коронавирус в Украине: сколько продлится карантин и когда начнется вакцинация 06 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021
ЧС на "Укрзализныце": грузовые вагоны подняли, но поезда еще задерживаются 07 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021

Нацслужба обращает внимание, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, так бесплатными будут самые необходимые, по их мнению, услуги.

Бесплатный пакет покрывать:

  • ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;
  • проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
  • плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирование.

Отметим, ургентная стоматология - это снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни.

В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностировали:

  • пульпит,
  • перелом зуба,
  • невралгию тройничного нерва,
  • химический ожог слизистой рта,
  • слюннокаменную болезнь,
  • карбункул и фурункул,
  • травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

При этом протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги бесплатными не будут.

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины стоматологияНСЗУ
Читайте также
Как получить бесплатную медпомощь украинцам с больными почками: разъяснение Минздрава
В Минздраве рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы
Прогноз погоды