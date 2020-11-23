В Минздраве назвали главное условие введения локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. Ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Как пояснил министр, когда правительство говорит об усилении карантина, то оно опирается на загруженность медицинской системы.

"Глядя на сегодняшнюю динамику мы можем говорить, что это (критическая загруженность - ред.) от 25 до 30 тысяч (новых случаев ежедневно - ред.). В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 80%, а это уже серьезная цифра", - заявил он.

По словам Степанова, сейчас в Украине в целом занято 52% коек для больных коронавирусом. Наиболее напряженная ситуация с заполненностью больниц в Киеве, Одессе и Харьковской области.

"Мы продолжаем увеличивать количество коек для больных коронавирусом. Мы также увеличиваем количество коек, подключенных к кислороду и концентраторам. Мы продолжаем наращивать мощности медицинской системы", - подчеркнул министр.

Напомним, до этого Степанов говорил, что Минздрав потребует ввода полного локдауна в Украине при ежедневном обнаружении 30 тысяч больных.

Добавим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы более 1100 больных COVID-19.