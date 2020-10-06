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Путин допустил возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса

Новина українською → Москва, Вторник 06 октября 2020 17:33
Путин допустил возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате "Спутник V".

Об этом сообщает Tass.ru.

Путин отметил, что "существует возможность" отправки вакцины в Украину. Он также добавил, что правительство готово к переговорам с украинскими властями насчет поставок лекарства.

Сегодня Путин также вновь заявил о готовности к нормализации отношений с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион.

Также утром во вторник стало известно о 4348 новых случаях заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве и Харьковской области.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что Минздрав будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

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