Минздрав закупил уже 66 тысяч тестов на антиген к коронавирусу

Правительство Украины закупило уже 66 тысяч тестов на антиген к коронавирусу. К концу года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Глава Минздрава также рассказал, что в ноябре было добавлено 15 тысяч кроватей с возможностью подачи кислорода. Он отметил, что часть областей перевыполняют план по кроватям с кислородом, а часть недовыполняют. Среди последних Донецкая и Днепропетровская области.

Напомним, о начале закупки тестов на антиген к коронавирусу Степанов заявил 30 ноября.

Также сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Речь идет о тестах на антиген.

Кроме этого, Степанов рассказывал, что в Украине около 80% ПЦР-тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.