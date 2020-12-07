МОЗ закупив вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавірусу

Уряд України закупило вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавирусу. До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

Голова МОЗ також розповів, що в листопаді було додано 15 тисяч ліжок з можливістю подачі кисню. Він зазначив, що частина областей перевиконують план по ліжкам з киснем, а частина недовиконує. Серед останніх Донецька та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, про початок закупівлі тестів на антиген до коронавирусу Степанов заявив 30 листопада.

Також повідомлялося, що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передали Україні 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Мова йде про тестах на антиген.

Крім цього, Степанов розповідав, що в Україні близько 80% ПЛР-тестів на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.