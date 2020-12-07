ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ закупив вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 13:14
МОЗ закупив вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавірусу Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Уряд України закупило вже 66 тисяч тестів на антиген до коронавирусу. До кінця року планується придбати всього 1,3 мільйона таких тестів.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

Голова МОЗ також розповів, що в листопаді було додано 15 тисяч ліжок з можливістю подачі кисню. Він зазначив, що частина областей перевиконують план по ліжкам з киснем, а частина недовиконує. Серед останніх Донецька та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, про початок закупівлі тестів на антиген до коронавирусу Степанов заявив 30 листопада.

Також повідомлялося, що Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передали Україні 100 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Мова йде про тестах на антиген.

Крім цього, Степанов розповідав, що в Україні близько 80% ПЛР-тестів на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Не тільки карантин: у Кабміні назвали причини зниження захворюваності на COVID-19
Юлія Струкпарламентський редактор Не тільки карантин: у Кабміні назвали причини зниження захворюваності на COVID-19
DAILY
Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину