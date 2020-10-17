Минздрав выступает за увеличение штрафов за нарушение карантина

Министерство здравоохранения выступает за увеличение размера штрафа за нарушение требований карантина. Соответствующий законопроект находится в парламенте, но депутаты его до сих пор не рассмотрели.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, нужно, чтобы нарушение противоэпидемических норм каралось сразу, ведь это влияет на заболеваемость коронавирусом в стране.

"Мы, может, не можем замечать, но полиция, Госпотребслужба, органы местного самоуправления проводят определенную работу. Достаточна ли она, или не достаточна - это уже опять же оценка", - отметил он.

Как отметил Ляшко, в Украине размер штрафа за нарушение карантина не такой, как в европейском регионе. Он добавил, что министерство предлагает увеличить размер штрафа со 170 до 17 тысяч гривен.

"У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро. Законопроект в Раде. Она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска", - пояснил санитарный врач.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о намерениях депутатов увеличить размер штрафа за нарушение карантина бизнесом до 51 тысячи гривен.