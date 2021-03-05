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Минздрав увеличил количество ПЦР-тестов в 400 раз с начала пандемии COVID

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения увеличило количество ПЦР-тестов в 400 раз с начала пандемии COVID-19. В начале пандемии количество тестов составляло 200 в сутки.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству.

"По состоянию на сегодня оборудована кислородом 59471 кровать, запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. А возможности тестирования увеличили с 200 тестов в сутки в начале пандемии до 80 тысяч на сегодня. То есть, в 400 раз. И это только тестирование методом ПЦР", - заявил министр.

Напомним, в Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.

За сутки сделали 83 756 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 40 393, методом ИФА - 16 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 236).

Как писало РБК-Украина, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередное прививание общественных деятелей.

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Новости Украины тестыМаксим СтепановКоронавирус
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