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Минздрав может развернуть восемь госпитальных баз в Киевской области

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения рассматривает возможность развертывания восьми госпитальных баз в Киевской области. Это позволит увеличить сеть инфекционных коек более чем на тысячу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться. Речь идет о восьми учреждениях здравоохранения. Вопрос их включения в настоящее время рассматривает Министерство здравоохранения", - информирует ведомства.

На данный момент в регионе пациентов с коронавирусом принимают 23 больницы, которые рассчитаны на 2185 койко-мест.

"Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу", - подчеркивают в ОГА.

В администрации обращают внимание, что сейчас госпитальные базы области загружены на 55,7%, а стационарное лечение получают 1217 пациентов.

Напомним, в Минздраве заявляют, что в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 27 ноября свободными остаются более 50% кроватей.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали впервые более 16 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и в Киеве.

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