Минздрав о прививках переболевших COVID-19: если не будет противопоказаний

В Украине будут прививать от коронавируса тех людей, которые переболели COVID-19. Однако если для этого не будет противопоказаний.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

"Вакцинировать от коронавируса человека, который им переболел, можно. Но если это не прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов", - заявил он.

По словам Ляшко, если медицинский сотрудник или другой человек, который переболел COVID, изъявит желание вакцинироваться, то прививка будет сделана. Однако переболевших коронавирусом, могут не вакцинировать при условии ограниченного доступа к вакцинам от COVID.

"Есть ограниченный доступ к вакцинам. Если у нас не будет сбоя в графике поставки или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей переболевших на 3 - 6 месяцев Поскольку после болезни у них может быть защита на этот конкретный период", - отметил главный санврач.

Напомним, Ляшко заявил, что в Украине намерены делать до 5 млн прививок от коронавируса ежемесячно. При этом в случае необходимости количество прививок могут увеличить вдвое.

Ранее сообщалось, что Украина планирует начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля. Она пройдет в пять этапов.

При этом Центр общественного здоровья совместно с ВОЗ проведет семинары для украинских медиков по вакцинации.