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Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев

Автор: Дмитрий Левицкий

Утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, уже начинается подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев.

"Я понимаю, что для этого нам будет нужно 40 миллионов доз... И так у нас прописано до первого квартала 2022 года - за этот период мы готовы и сможем (при помощи - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения", - пояснил он.

Главный санврач отметил, что в государственном бюджете на 2021 год на вакцины от коронавируса заложено 2,6 млрд гривен. Кроме того, Украина должна получить вакцину в рамках механизма COVAX.

Напомним, до этого Ляшко рассказал, что Украина ведет переговоры с ВОЗ для получения вдвое большего количества вакцины от коронавируса в рамках COVAX. Правительство рассчитывает получить еще 8 млн доз препаратов.

Добавим, национальный план вакцинации украинцев от коронавируса был утвержден Минздравом вчера, 22 декабря. План включает четыре этапа.

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Новости Украины вакцинацияВиктор Ляшковакцина от коронавируса