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Минздрав обнародовал обновленный протокол лечения коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавируса. Данный протокол был обновлен 31 декабря 2020 года.

Соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава.

Как отметила инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что из обновленного протокола исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат "Тоцилизумаб". Его применение рекомендуется лишь при тяжелом течении болезни.

Ранее РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения пока не предоставляла рекомендаций об использовании витаминов D и C и цинка с целью профилактики коронавируса.

Также академик НАН Украины Сергей Комисаренко сообщал, что пока в мире нет ни одного лекарства от коронавируса.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки выявили 5334 новых случая коронавируса. При этом выздоровели почти 14 тысяч человек. Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

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