ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав дал разъяснение по продаже непродовольственных товаров в супермаркетах

Новина українською → Киев, Суббота 14 ноября 2020 12:20
Минздрав дал разъяснение по продаже непродовольственных товаров в супермаркетах Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время карантина выходного дня в супермаркетах можно продавать непродовольственные товары

Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина выходного дня. В этих магазинах продажа непродовольственных товаров разрешена.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.

По его словам, в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Ляшко.

Минздрав дал разъяснение по продаже непродовольственных товаров в супермаркетах

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей в заведениях общественного питания, салонах красоты и спортзалах. Также запрещена работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.

Отметим, сеть торговых центров "Эпицентр" в Киеве закрылась на карантин выходного дня в субботу, 14 ноября. Магазины работаю только для выдачи интернет-заказов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины карантин Коронавирус
NEWS
В Минздраве отреагировали на решение Львова по карантину на выходных
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Минздраве отреагировали на решение Львова по карантину на выходных
DAILY
Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше