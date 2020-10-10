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Минобразования просит школы временно перейти на дистанционное обучение

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр образования и науки Сергей Шкарлет обратился к органам местной власти с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение. Он просит организовать "дистанционку" на следующие две недели.

Об этом министр образования написал в своем Telegram-канале.

Шкарлет призвал местные власти прислушаться к рекомендациям Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС и Совета нацбезопасности и обороны, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса.

"Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местные власти действовали сообща", - подчеркнул он.

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Отметим, на следующем совещании в Офисе президента главе государства Владимиру Зеленскому планируют предложить ввести так называемый карантин "выходного дня" и перевести школы на онлайн-формат работы.

Напомним, в Киеве на карантине из-за коронавируса находятся более 500 классов. В то же время полностью закрыты на карантин пять столичных школ.

Киевская городская государственная администрация рекомендовала столичным школам начать осенние каникулы 21 октября.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки COVID-19 на карантин ушел один из факультетов Национального педагогического университета имени Драгоманова.

До этого на карантин отправили Киевский национальный университет имени Шевченко. Студенты будут учиться дистанционно до 23 октября.

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