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Мешают гуманитарным грузам. Украина ограничила ввоз автомобилей для своих нужд из ЕС

Фото: Легковые авто льготно растаможить можно в отдельных пунктах пропуска (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможивания автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал замминистра инфраструктуры Мустафы Найема.

Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска. Такое решение было принято из-за очередей на границе, мешающих проехать гуманитарным грузам.

С 00:00 понедельника, 25 апреля растаможить авто по нулевой ставке можно будет в пунктах пропуска:

  • на польской границе: "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг";
  • на словацкой границе: "М. Березный";
  • на венгерской границе: "Звонковое", "Косино".

"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях круглосуточно простаивают волонтеры с гуманитарными грузами – снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами", – отметил Найем.

Кроме того, он намекнул, что введенные льготы некоторые украинцы используют в своих целях. Наряду с ввозом автомобилей на нужды ВСУ или терробороны в Украину попали и десятки элитных автомобилей. Например, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и Cadillac Escalade.

К слову, Евросоюз может ввести "умные санкции" против энергетики РФ.

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